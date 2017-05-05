На Южном Урале рекламу завода признали непристойной

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама размещалась в Миассе на рекламной конструкции и содержала женские образы с информацией: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».

В УФАС считают, что размещение на рекламной конструкции, расположенной на улице, не позволяло ограничить круг ее потенциальных потребителей.

Рекламная конструкция находилась в аренде у ООО «Завод ЖБИ «Урал» (г. Москва). УФАС признало предприятие нарушившим законодательство о рекламе.

Стоит отметить, что распространение данной рекламы было прекращено.