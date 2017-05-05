На Южном Урале рекламу завода признали непристойной
Челябинское УФАС признало непристойной рекламу железобетонных изделий.
Челябинское УФАС признало непристойной рекламу железобетонных изделий.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Напомним, реклама размещалась в Миассе на рекламной конструкции и содержала женские образы с информацией: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».
В УФАС считают, что размещение на рекламной конструкции, расположенной на улице, не позволяло ограничить круг ее потенциальных потребителей.
Рекламная конструкция находилась в аренде у ООО «Завод ЖБИ «Урал» (г. Москва). УФАС признало предприятие нарушившим законодательство о рекламе.
Стоит отметить, что распространение данной рекламы было прекращено.