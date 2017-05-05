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11:21 (мск), источник: Афиша Daily

В Новой Зеландии открылось агентство по улучшению мужских профилей в «Тиндере»

Жительница Новой Зеландии Эмили Маклин основала агентство Matchstick Dating, которое занимается улучшением мужских профилей в сервисе знакомств «Тиндер» и в социальных сетях, сообщает Vice.

Источник: AFP 2017

Клиентам предоставляются три вида услуг. Самая бюджетная из них обойдется в 30 долларов. В эту сумму включены редактирование информации о себе и выбор пяти фотографий для профиля «Тиндера».

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Заплатив 50 долларов, клиент в дополнение к бюджетному пакету услуг получит еще одну заново написанную биографию для другой социальной сети, а также несколько советов о том, как вести беседу с женщиной онлайн.

Самое дорогостоящее предложение агентства Matchstick Dating предполагает в дополнение к предыдущим услугам проведение профессиональной фотосессии, по итогам которой будут отобраны 50 лучших снимков. Также клиент получит рекомендации от специалистов о том, как правильно организовать свидание с женщиной в реальной жизни.

Маклин ранее вела колонку про отношения, поэтому решила помочь мужчинам, которые испытывают проблемы при знакомстве в интернете.

«После просмотра мужских профилей часто возникает ощущение, что они ищут себе приятеля, а не подружку. Все такое мужественное, типа «посмотри на меня, у меня такие мужские хобби», — рассказывает Маклин.

Агентство Matchstick Dating существует около года. За это время его услугами успели воспользоваться более 50 мужчин. Маклин отмечает, что большинство из них — гетеросексуалы, хотя агентство работает с мужчинами всех ориентаций.

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