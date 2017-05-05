Феодосийцев с Днем Победы поздравят Катя Лель и Алексей Гоман
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости (Крым). В День Победы феодойсийцев поздравят с праздником звезды русской эстрады. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости (Крым). В День Победы феодойсийцев поздравят с праздником звезды русской эстрады. Об этом сообщает
«Так, в 15:00 на стадионе “Кристалл” имени Владимира Шайдерова начнется праздничный концерт, в котором примут участие артисты российской эстрады Алексей Гоман и Катя Лель. Кроме того, во время концертной программы состоится танцевальный флеш-моб», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках празднования Дня Победы все желающие смогут сдать часть нормативов ГТО — наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами до пола, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, рывок гири и отжимания.