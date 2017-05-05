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11:55 (мск), источник: РИА Крым

Феодосийцев с Днем Победы поздравят Катя Лель и Алексей Гоман

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости (Крым). В День Победы феодойсийцев поздравят с праздником звезды русской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Так, в 15:00 на стадионе “Кристалл” имени Владимира Шайдерова начнется праздничный концерт, в котором примут участие артисты российской эстрады Алексей Гоман и Катя Лель. Кроме того, во время концертной программы состоится танцевальный флеш-моб», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках празднования Дня Победы все желающие смогут сдать часть нормативов ГТО — наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами до пола, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, рывок гири и отжимания.

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