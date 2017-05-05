Пенсионеров научат компьютерной грамотности
В рамках проекта «Старшее поколение» в Перми продолжаются курсы по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста.
В рамках проекта «Старшее поколение» в Перми продолжаются курсы по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста.
В течение нескольких недель «ученики» проходят теоретическое и практическое обучение. Они знакомятся с Интернетом, осваивают системы Windows и Microsoft Office, изучают текстовые редакторы, многое другое.
По окончании курсов все обучающиеся получают особые сертификаты, подтверждающие прохождении курса компьютерной грамотности и получение бесценных знаний.
В этом году подобные курсы были организованы в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах города Перми. В период с февраля по май 260 пожилых людей получили новые знания, тем самым стали намного ближе к эпохе компьютерных технологий.
Занятия по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста проходят при поддержке координатора федерального проекта «Старшее поколение», депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко и регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Перми.
Записаться на курсы и задать все вопросы можно по по телефонам 214−00−55 и