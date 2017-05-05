Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Семечки признали токсичными
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
СМИ: РФ создает истребитель С-54 под новую тактику воздушного боя
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
11:22 (мск), источник: Новости Перми

Пенсионеров научат компьютерной грамотности

В рамках проекта «Старшее поколение» в Перми продолжаются курсы по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста.

В течение нескольких недель «ученики» проходят теоретическое и практическое обучение. Они знакомятся с Интернетом, осваивают системы Windows и Microsoft Office, изучают текстовые редакторы, многое другое.

По окончании курсов все обучающиеся получают особые сертификаты, подтверждающие прохождении курса компьютерной грамотности и получение бесценных знаний.

В этом году подобные курсы были организованы в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах города Перми. В период с февраля по май 260 пожилых людей получили новые знания, тем самым стали намного ближе к эпохе компьютерных технологий.

Занятия по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста проходят при поддержке координатора федерального проекта «Старшее поколение», депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко и регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Перми.

Записаться на курсы и задать все вопросы можно по по телефонам 214−00−55 и 8 922 370−35−16.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми автомобиль врезался в мотоцикл
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях скоро подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь