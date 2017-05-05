Пенсионеров научат компьютерной грамотности

В течение нескольких недель «ученики» проходят теоретическое и практическое обучение. Они знакомятся с Интернетом, осваивают системы Windows и Microsoft Office, изучают текстовые редакторы, многое другое.

По окончании курсов все обучающиеся получают особые сертификаты, подтверждающие прохождении курса компьютерной грамотности и получение бесценных знаний.

В этом году подобные курсы были организованы в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах города Перми. В период с февраля по май 260 пожилых людей получили новые знания, тем самым стали намного ближе к эпохе компьютерных технологий.

Занятия по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста проходят при поддержке координатора федерального проекта «Старшее поколение», депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко и регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Перми.