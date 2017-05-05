На майских праздниках в Омске ожидаются мокрый снег и порывистый ветер

Погода приготовила омичам неприятный сюрприз: на четырёхдневных выходных будет холодно и ветрено, а потеплеет лишь тогда, когда настанет пора возвращаться на работу.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предвещает период неустойчивой погоды. Ночная температура на выходных составит −1…+4°, дневная будет колебаться от +10°до +18°.

В субботу, 6 мая, ожидаются дождь, мокрый снег, ветер и похолодание.

В воскресенье, 7 мая, сильный ветер сохранится.

В понедельник, 8 мая, местами пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах поднимется ветер до 22 м/с.

В День Победы, 9 мая, ночью тоже будет −1…+4°, днём потеплеет до +13…+18°. Осадков практически не будет.

С началом новой рабочей недели, 10 мая, в регион постепенно начнёт поступать тёплый воздух. Станет жарче. Осадки маловероятны.