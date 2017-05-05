На майских праздниках в Омске ожидаются мокрый снег и порывистый ветер
В День Победы температура воздуха будет колебаться от -1° до +18°. Потеплеет только с началом новой рабочей недели.
В День Победы температура воздуха будет колебаться от -1° до +18°. Потеплеет только с началом новой рабочей недели.
Погода приготовила омичам неприятный сюрприз: на четырёхдневных выходных будет холодно и ветрено, а потеплеет лишь тогда, когда настанет пора возвращаться на работу.
В субботу, 6 мая, ожидаются дождь, мокрый снег, ветер и похолодание.
В воскресенье, 7 мая, сильный ветер сохранится.
В понедельник, 8 мая, местами пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах поднимется ветер до 22 м/с.
В День Победы, 9 мая, ночью тоже будет −1…+4°, днём потеплеет до +13…+18°. Осадков практически не будет.
С началом новой рабочей недели, 10 мая, в регион постепенно начнёт поступать тёплый воздух. Станет жарче. Осадки маловероятны.