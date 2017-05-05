Центр Омска на 9 Мая перекроют из-за шествий и салюта
9 мая в Омске в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт ряд дорог, в частности, в центре города, сообщила
9 мая в Омске в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт ряд дорог, в частности, в центре города, сообщила
С 11:00 до 18:00 в связи с шествием Бессмертного полка будут перекрыты:
— Соборная площадь
— площадь Победы
— улица Красный Путь (от Кемеровской до Интернациональной)
— улица Фрунзе (от Герцена до метромоста)
— улица Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной)
— улица Чапаева (от Певцова до Красного Пути)
— улица Коммунистическая (от Певцова до Красного Пути)
— улица Интернациональная (от Герцена до Красного Пути)
— улица Ленина (от Интернациональной до Масленникова)
— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади)
— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина)
— улица Тарская (от Ленина до Красина)
— улица Герцена (от Интернациональной до Ленина)
— улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина)
— улица Щербанева (от Бударина до Ленина)
— улица Партизанская (от Ленина до Некрасова)
— улица Лермонтова (от проспекта Маркса до Ленина)
— улица Броз Тито (от Ильинской до Ленина)
— улица Чкалова (от Ильинской до Ленина)
— Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Циолковского)
— дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.
С 11:00 до 11:45 в связи с шествием КПРФ будут перекрыты:
— дорога от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади.
— правая сторона Ленинградского моста (от Ленинградской площади до остановки «Парк Победы»).
— Ленинградский мост в районе остановки «Парк Победы».
С 12:00 до 14:00 в связи с проведением велогонки будет перекрыта улица 60 лет Победы (от Транссибирской до Тюкалинской развилки).
С 18:00 до 23:00 в связи с проведением акции «Звезда Героя» и запуском фейерверка будут перекрыты:
— Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Рождественского).
— дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.
— улица Циолковского (от проспекта Маркса до Иртышской набережной).
— улица Федора Крылова (от В. Иванова до Иртышской набережной).
С 09:00 до 10:00 в связи с шествием Бессмертного полка в Крутой горке будут перекрыты:
— улица Российская (от дома № 3 до дома № 1).
— дорога от дома № 1 по улице Российской до улицы Моторостроителей.
— улица Моторостроителей (от дома № 30 до улицы Крутогорской).
— улица Крутогорская (от Моторостроителей до 40 лет Победы).
— улица Силина (от 40 лет Победы до дома № 5 по улице Силина).
Кроме того,