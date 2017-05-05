Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
СМИ: РФ создает истребитель С-54 под новую тактику воздушного боя
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
11:28 (мск), источник: СуперОмск

Центр Омска на 9 Мая перекроют из-за шествий и салюта

9 мая в Омске в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт ряд дорог, в частности, в центре города, сообщила пресс-служба мэрии.

С 11:00 до 18:00 в связи с шествием Бессмертного полка будут перекрыты:

— Соборная площадь
 — площадь Победы
 — улица Красный Путь (от Кемеровской до Интернациональной)
 — улица Фрунзе (от Герцена до метромоста)
 — улица Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной)
 — улица Чапаева (от Певцова до Красного Пути)
 — улица Коммунистическая (от Певцова до Красного Пути)
 — улица Интернациональная (от Герцена до Красного Пути)
 — улица Ленина (от Интернациональной до Масленникова)
 — Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади)
 — улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина)
 — улица Тарская (от Ленина до Красина)
 — улица Герцена (от Интернациональной до Ленина)
 — улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина)
 — улица Щербанева (от Бударина до Ленина)
 — улица Партизанская (от Ленина до Некрасова)
 — улица Лермонтова (от проспекта Маркса до Ленина)
 — улица Броз Тито (от Ильинской до Ленина)
 — улица Чкалова (от Ильинской до Ленина)
 — Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Циолковского)
 — дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.

С 11:00 до 11:45 в связи с шествием КПРФ будут перекрыты:

— дорога от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади.

— правая сторона Ленинградского моста (от Ленинградской площади до остановки «Парк Победы»).

— Ленинградский мост в районе остановки «Парк Победы».

С 12:00 до 14:00 в связи с проведением велогонки будет перекрыта улица 60 лет Победы (от Транссибирской до Тюкалинской развилки).

С 18:00 до 23:00 в связи с проведением акции «Звезда Героя» и запуском фейерверка будут перекрыты:

— Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Рождественского).

— дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.

— улица Циолковского (от проспекта Маркса до Иртышской набережной).

— улица Федора Крылова (от В. Иванова до Иртышской набережной).

С 09:00 до 10:00 в связи с шествием Бессмертного полка в Крутой горке будут перекрыты:

— улица Российская (от дома № 3 до дома № 1).

— дорога от дома № 1 по улице Российской до улицы Моторостроителей.

— улица Моторостроителей (от дома № 30 до улицы Крутогорской).

— улица Крутогорская (от Моторостроителей до 40 лет Победы).

— улица Силина (от 40 лет Победы до дома № 5 по улице Силина).

Кроме того, из-за перекрытия магистралей будут изменены и схемы движения общественного транспорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь