Центр Омска на 9 Мая перекроют из-за шествий и салюта

С 11:00 до 18:00 в связи с шествием Бессмертного полка будут перекрыты:

— Соборная площадь

— площадь Победы

— улица Красный Путь (от Кемеровской до Интернациональной)

— улица Фрунзе (от Герцена до метромоста)

— улица Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной)

— улица Чапаева (от Певцова до Красного Пути)

— улица Коммунистическая (от Певцова до Красного Пути)

— улица Интернациональная (от Герцена до Красного Пути)

— улица Ленина (от Интернациональной до Масленникова)

— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади)

— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина)

— улица Тарская (от Ленина до Красина)

— улица Герцена (от Интернациональной до Ленина)

— улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина)

— улица Щербанева (от Бударина до Ленина)

— улица Партизанская (от Ленина до Некрасова)

— улица Лермонтова (от проспекта Маркса до Ленина)

— улица Броз Тито (от Ильинской до Ленина)

— улица Чкалова (от Ильинской до Ленина)

— Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Циолковского)

— дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.

С 11:00 до 11:45 в связи с шествием КПРФ будут перекрыты:

— дорога от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади.

— правая сторона Ленинградского моста (от Ленинградской площади до остановки «Парк Победы»).

— Ленинградский мост в районе остановки «Парк Победы».

С 12:00 до 14:00 в связи с проведением велогонки будет перекрыта улица 60 лет Победы (от Транссибирской до Тюкалинской развилки).

С 18:00 до 23:00 в связи с проведением акции «Звезда Героя» и запуском фейерверка будут перекрыты:

— Иртышская набережная (от Ленинградского моста до Рождественского).

— дорога от Ленина до Иртышской набережной, за исключением Ленинградской площади.

— улица Циолковского (от проспекта Маркса до Иртышской набережной).

— улица Федора Крылова (от В. Иванова до Иртышской набережной).

С 09:00 до 10:00 в связи с шествием Бессмертного полка в Крутой горке будут перекрыты:

— улица Российская (от дома № 3 до дома № 1).

— дорога от дома № 1 по улице Российской до улицы Моторостроителей.

— улица Моторостроителей (от дома № 30 до улицы Крутогорской).

— улица Крутогорская (от Моторостроителей до 40 лет Победы).

— улица Силина (от 40 лет Победы до дома № 5 по улице Силина).