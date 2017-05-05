Донские спасатели с 5 мая работают в режиме повышенной готовности
Спасательные подразделения Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности с 5 по 10 мая.
Спасательные подразделения Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности с 5 по 10 мая.
Согласно информации из официальных источников, ежедневно в регионе на круглосуточном дежурстве будут находиться более 600 спасателей и пожарных департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить подразделения федеральной противопожарной службы и
Водоемы будут патрулировать сотрудники
Всего к обеспечению безопасности на Дону в праздничные дни будут привлечены около 2000 человек и 400 единиц техники.