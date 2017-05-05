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11:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донские спасатели с 5 мая работают в режиме повышенной готовности

Спасательные подразделения Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности с 5 по 10 мая.

Согласно информации из официальных источников, ежедневно в регионе на круглосуточном дежурстве будут находиться более 600 спасателей и пожарных департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить подразделения федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований.

Водоемы будут патрулировать сотрудники поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море и специалисты подразделений центра ГИМС МЧС России по Ростовской области.

Всего к обеспечению безопасности на Дону в праздничные дни будут привлечены около 2000 человек и 400 единиц техники.

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