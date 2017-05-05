Донские спасатели с 5 мая работают в режиме повышенной готовности

Согласно информации из официальных источников, ежедневно в регионе на круглосуточном дежурстве будут находиться более 600 спасателей и пожарных департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить подразделения федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований.

Водоемы будут патрулировать сотрудники поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море и специалисты подразделений центра ГИМС МЧС России по Ростовской области.

Всего к обеспечению безопасности на Дону в праздничные дни будут привлечены около 2000 человек и 400 единиц техники.