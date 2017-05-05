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12:08 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен законопроект о запрете СМИ и блогерам писать о самоубийствах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет для СМИ на сообщения о произошедших самоубийствах и о способах их совершения. Соответствующий пакет документов размещен в электронной базе нижней палаты.

Источник: РИА "Новости"

Региональные парламентарии предлагают дополнить статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации федерального закона «О средствах массовой информации». В ней предлагается закрепить норму, запрещающую распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства».

Аналогичный запрет удмуртские депутаты считают необходимым распространить на блогеров.

Кроме того, законодатели предлагают запретить подобную информацию для распространения среди детей, внеся соответствующие дополнения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят пример из опыта Австрии, где, по их данным, в 80-е годы чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро.

«В 1987 году Венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты “смерти на рельсах” или, по крайней мере, не раздувать из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое», — говорится в документе. С тех пор, указывают депутаты, в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных трагических событий.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Как же до них всё поздно доходит-то!
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