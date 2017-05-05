Самый богатый прокурор Хабаровского края живет в Советской Гавани
Согласно отчету о доходах, в 2016 году Вячеслав Демидовский заработал более 8 млн рублей.
Согласно отчету о доходах, в 2016 году Вячеслав Демидовский заработал более 8 млн рублей.
Руководители краевой и районных прокуратур отчитались о своих доходах и имуществе за предыдущий год. Отчет появился на официальном сайте ведомства, сообщает портал «Губерния».
Согласно документу, больше всех в прошлом году заработал прокурор
Несколько меньше — 6,8 млн рублей — заработал прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов. По сравнению с 2015 годом его доходы выросли на 2 млн рублей.
О заработках остальных представителей руководящего состава ведомства можно узнать на сайте краевой прокуратуры.
Напомним, что ранее о своих доходах отчитались руководители краевого следственного управления СК РФ и депутаты Закдумы.