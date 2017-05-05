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11:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокский вечный огонь отправился в Санкт-Петербург

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для дальнейшего воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы в Санкт-Петербурге прошла во Владивостоке.

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У подводной лодки С-56 собрались ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность, сообщает ИА PrimaMedia.

После церемонии зажжения факел по улицам города на БТРе провез подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.

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