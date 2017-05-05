Владивостокский вечный огонь отправился в Санкт-Петербург
Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.
Торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для дальнейшего воссоединения Вечных огней
Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.
Торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для дальнейшего воссоединения Вечных огней
У подводной лодки С-56 собрались ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность, сообщает ИА PrimaMedia.
После церемонии зажжения факел по улицам города на БТРе провез подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.