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12:49 (мск), источник: Югополис

В Сочи появился киоск с едой для космонавтов

В «Сочи Парке» появился автоматизированный киоск с едой космонавтов.

В ассортименте борщ, гороховый и грибной суп, свинина с овощами, мясное пюре, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, каша рисовая молочная с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и компот из сухофруктов — в общей сложности, 10 из 250 блюд, включенных в полётный рацион российских космонавтов.

Первые и вторые блюда представлены в классических тюбиках и в самонагревающихся термопакетах.

Как уточняют в администрации города-курорта, питание для космонавтов произведено из натурального сырья, без искусственных консервантов и других добавок. Также еду отличают высокая энергетическая и биологическая ценность, очень долгий срок хранения и низкая чувствительность к перепадам температуры.

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