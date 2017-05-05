В Сочи появился киоск с едой для космонавтов

В ассортименте борщ, гороховый и грибной суп, свинина с овощами, мясное пюре, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, каша рисовая молочная с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и компот из сухофруктов — в общей сложности, 10 из 250 блюд, включенных в полётный рацион российских космонавтов.

Первые и вторые блюда представлены в классических тюбиках и в самонагревающихся термопакетах.