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11:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Наплавной мост через Оку в Павлове Нижегородской области откроется для автотранспорта 5 мая

Подготовительные и монтажные работы завершены в полном объеме.

Наплавной мост через Оку в Павлове Нижегородской области откроется для автотранспорта 5 мая.

Как сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, пока движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово-Тумботино-Гороховец в Павловском районе, который соединяет город Павлово и рабочий поселок Тумботино, будет осуществляться в тестовом режиме.

«В настоящее время подготовительные и монтажные работы наплавного моста завершены в полном объеме. Переправа длиной 323,4 м будет работать круглосуточно весь весенне-летне-осенний период до ледостава», — отметили в ГУАД.

Напомним, в ходе визита в Павлово летом 2016 года губернатор Валерий Шанцев поручил министерству транспорта и автодорог Нижегородской области и местной администрации продлить срок службы наплавного моста за счет модернизации. По данным областного минтранспорта, в результате проведенной модернизации мост эксплуатируется 10 — 11 месяцев в году. В остальное время транспортное сообщение осуществляется грузопассажирским паромом.

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