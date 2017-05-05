Наплавной мост через Оку в Павлове Нижегородской области откроется для автотранспорта 5 мая.

Как сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, пока движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово-Тумботино-Гороховец в Павловском районе, который соединяет город Павлово и рабочий поселок Тумботино, будет осуществляться в тестовом режиме.

«В настоящее время подготовительные и монтажные работы наплавного моста завершены в полном объеме. Переправа длиной 323,4 м будет работать круглосуточно весь весенне-летне-осенний период до ледостава», — отметили в ГУАД.

Напомним, в ходе визита в Павлово летом 2016 года губернатор Валерий Шанцев поручил министерству транспорта и автодорог Нижегородской области и местной администрации продлить срок службы наплавного моста за счет модернизации. По данным областного минтранспорта, в результате проведенной модернизации мост эксплуатируется 10 — 11 месяцев в году. В остальное время транспортное сообщение осуществляется грузопассажирским паромом.