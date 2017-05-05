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11:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец попросил горожан помочь сделать предложение своей девушке

Молодому человеку, который сегодня планирует сделать предложение руки и сердца своей девушке, требуется помощь.

Источник: Вести - Новосибирск

Написать нужные слова «выходи за меня» помогут автомобили, которые выстроятся на парковке перед торговым центром. Для этого нужно 68 машин. Пока их меньше. Встреча в 19.00 на пересечении Бурденко и Тюменской.

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