Новосибирец попросил горожан помочь сделать предложение своей девушке
Молодому человеку, который сегодня планирует сделать предложение руки и сердца своей девушке, требуется помощь.
Молодому человеку, который сегодня планирует сделать предложение руки и сердца своей девушке, требуется помощь.
Написать нужные слова «выходи за меня» помогут автомобили, которые выстроятся на парковке перед торговым центром. Для этого нужно 68 машин. Пока их меньше. Встреча в 19.00 на пересечении Бурденко и Тюменской.