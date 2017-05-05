Жительница Новосибирска пожарила шашлыки прямо на балконе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Обеспокоенные жители позвонили спасателям накануне днем. В Советском районе с балкона третьего этажа многоэтажного дома шел сильный дым. Сотрудники ведомства прибыли на место ЧП, установили к балкону трехколенную лестницу. Когда постучались в квартиру, то дверь открыли спокойные хозяева жилища. Выяснилось, что прямо на балконе женщина разожгла мангал. Пожарные потушили огонь в мангале и призвали к ответственности хозяйку.

В ведомстве также напомнили, что нарушение правил безопасности в условиях противопожарного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей. Для юридических лиц размер штрафа составляет до 500 тысяч рублей.