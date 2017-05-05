МЧС: в Пермском крае ожидаются заморозки до -7

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что в майские праздники в Прикамье придёт серьёзное похолодание. По данным Пермского гидрометцентра 5 и 6 мая по территории Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2, -7°С.

«Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — говорится в сообщении МЧС.

Пермяки уже заметили похолодание. Накануне в Березниках выпала снежная крупа, которую многие приняли за град.

Синоптики пугают: весь май будет холодным.