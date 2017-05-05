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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Уровень всех рек Башкирии продолжает падать

Паводок постепенно сходит на нет.

За минувшие сутки упал уровень воды во всех крупных реках Башкирии.

Специалисты Башгидромета рассказали, что за 24 часа вода в реке Белой в районе Уфы опустилась на 8 сантиметров. В Стерлитамаке этот же водоем отступил аж на 30 сантиметров. Река Уфимка в районе уфимской Шакши опустилась на 31 сантиметр. Дема в районе Бочкаревки ушла на 8 сантиметров.

По всей видимости, паводок в Башкирии медленно, но верно, отступает. Однако некоторые низинные районы Уфы остаются по-прежде затопленными. Так, под воду ушла улица Карьерная, что в уфимской Нижегородке.

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