Уровень всех рек Башкирии продолжает падать

За минувшие сутки упал уровень воды во всех крупных реках Башкирии.

Специалисты Башгидромета рассказали, что за 24 часа вода в реке Белой в районе Уфы опустилась на 8 сантиметров. В Стерлитамаке этот же водоем отступил аж на 30 сантиметров. Река Уфимка в районе уфимской Шакши опустилась на 31 сантиметр. Дема в районе Бочкаревки ушла на 8 сантиметров.