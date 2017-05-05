В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых

От принадлежности ученика к той или иной категории, по данным местных СМИ, зависит его рацион в столовой.

«Сообщалось, что в школах детям дают блюда в зависимости от благосостояния их родителей. В связи с чем, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, родители которых не могут заплатить за улучшенный комплекс блюд, сидят за отдельными столами. Это приводит к дискриминации и ущемлению прав несовершеннолетних», — передает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Сегодня родители платят, например, по 65 рублей в день за обед своего ребенка (или по 75 — если покупают еще порцию сока). Для льготных категорий выделяемая сумма меньше. Экономия на обедах для малоимущих достигается за счет уменьшения порций, или за счет более дешевых продуктов. Помимо этого, для условно бедных и условно богатых учеников накрывают разные столы.

Надзорный орган располагает данными, что такая ситуация складывается как минимум в двух учебных заведениях — в Чкаловском и Кировском районах города.