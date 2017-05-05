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11:55 (мск), источник: "Российская газета"

В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых

Свердловская прокуратура проверяет информацию о том, что несколько школ Екатеринбурга организовали питание детей по принципу деления на обеспеченных и небогатых.

От принадлежности ученика к той или иной категории, по данным местных СМИ, зависит его рацион в столовой.

«Сообщалось, что в школах детям дают блюда в зависимости от благосостояния их родителей. В связи с чем, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, родители которых не могут заплатить за улучшенный комплекс блюд, сидят за отдельными столами. Это приводит к дискриминации и ущемлению прав несовершеннолетних», — передает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Сегодня родители платят, например, по 65 рублей в день за обед своего ребенка (или по 75 — если покупают еще порцию сока). Для льготных категорий выделяемая сумма меньше. Экономия на обедах для малоимущих достигается за счет уменьшения порций, или за счет более дешевых продуктов. Помимо этого, для условно бедных и условно богатых учеников накрывают разные столы.

Надзорный орган располагает данными, что такая ситуация складывается как минимум в двух учебных заведениях — в Чкаловском и Кировском районах города.

Во время проверки особое внимание будет обращаться на то, как питаются школьники из многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. «Прокуратура проверит соблюдение требований о нормах калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом обучающихся», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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