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12:30 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция 9—10 мая будет работать в усиленном режиме

Руководство Минздрава на длинных выходных будет работать круглосуточно, медики также усилят санитарный надзор за точками питания в местах проведения массовых мероприятий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Милиция готова обеспечить порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий, которые пройдут 9 мая, когда в стране отмечается День Победы в Великой Отечественной войне, заявил на пресс-конференции в пятницу в Минске начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси, подполковник милиции Дмитрий Курьян.

«Личный состав органов внутренних дел, в соответствии с приказом главы МВД, 9—10 мая будет переведен на усиленный вариант несения службы. В МВД 9 мая будет работать оперативный штаб, такие штабы будут работать в ГУВД Минска и во всех областных городах страны », — сказал Курьян.

По его словам, в местах проведения массовых праздничных мероприятий будет работать пропускной режим, по периметру будет выставлено оцепление, также будут установлены контрольно-пропускные пункты (КПП).

Курьян отметил, что для пропуска участников праздничного мероприятия утром 9 мая на площади Победы в Минске будут установлено восемь КПП, в вечернее время их число увеличат до 13.

Представитель милиции общественной безопасности также сообщил, что определенные меры безопасности будут применяться и во время праздничного салюта, который состоится в Минске в 23.00 в шести точках. «Территория в радиусе 350 метров от точки, где будет располагаться установка, будет оцеплена», — сказал он.

Как отметили представители ГАИ, в связи с проведением праздничных мероприятий, будут ограничено движение транспорта в центре города. Планируется, что в первой половине дня 9 мая выход на станцию метро «Площадь Победы» будет ограничен.

Представители Минздрава заявили, что в местах проведения мероприятий 9 мая «будет достаточно бригад скорой помощи». По словам медиков, в учреждениях здравоохранения создан резервный коечный фонд на случай чрезвычайных ситуаций. «Руководство Минздрава в предстоящие выходные и праздничный день будут работать круглосуточно», — отметили представители ведомства. Также, по их словам, будет усилен государственный санитарный контроль над точками общепита и питания.

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