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12:28 (мск), источник: VN.ru

Бюст Сталина установят 9 мая на Монументе Славы

Бюст Иосифа Сталина установят на два часа на Монументе Славы 9 мая в Новосибирске.

Инициативная группа покажет горожанам готовую работу и начнет собирать деньги на гранитный постамент. После этого состоится традиционное возложение цветов и венков к Вечному огню. В мэрии сообщили, что официально мероприятие не согласовано, но если активисты не станут нарушать устав о возложении венков к могилам воинов, полиция вмешиваться не будет.

Необычную акцию проведут активисты движения «За Сталина» 9 мая на Монументе Славы в Новосибирске. Инициативная группа по установке памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину продемонстрирует горожанам готовый бюст вождя и расскажет о дальнейших планах по установке бюста в городе. Также на мероприятии будет вестись сбор средств на гранитный постамент для памятника Сталину.

— Мы установим бюст Иосифа Сталина на подставку, и во время мероприятия он будет там стоять. Затем мы его уберем, и примерно в 13.00 начнется традиционное шествие с возложением венков к Монументу Славы. Мы проводим его каждый год, никакого специального разрешения для этого не нужно. Фигура Верховного главнокомандующего в День Победы также никаких нареканий вызывать не должна, — рассказал корреспонденту VN.ru лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст И. В. Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк.

По словам общественника, бюст Сталину сделан из стеклокомпозита, вес его примерно 15−20 килограммов, сложностей с его транспортировкой возникнуть не должно. Однако размещение баннеров с портретом Сталина и символикой КПРФ на улицах Новосибирска в мае 2016 года вызвало серьезный резонанс в обществе. Об этом написали не только федеральные, но и иностранные СМИ. А уже спустя несколько дней провокационные билборды подверглись первым атакам вандалов. Губернатор Владимир Городецкий впоследствии осудил эту рекламную акцию, отметив, что День Победы — это объединяющая всех граждан дата, а баннеры с портретом Сталина «не способствовали этому единению» из-за неоднозначного отношения к фигуре вождя.

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Редакция VN.ru обратилась в мэрию Новосибирска с вопросом, была ли нынешняя акция согласована и не опасаются ли они подобной реакции после появления бюста Сталина на Монументе Славы в 72-ю годовщину Победы. В пресс-службе муниципалитета пояснили, что круг участников в шествиях на 9 мая уже сформирован, но заявок от данной инициативной группы к ним не поступало. Среди участников шествий никто из организаторов акции не значится.

— Официально эта акция не согласована, но если это не противоречит законам, мы не можем запретить им там собираться, — добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. — Я же не знаю, где они хотят поставить этот бюст, он небольшой. Если где-нибудь сбоку, то нарушения закона в этом нет. Если они во время возложения венков его хотят нести, то, конечно, полиции придется вмешаться, потому что есть определенные правила, регулирующие возложение венков к памятнику.

Напомним, активисты планировали открыть памятник Сталину к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, однако постоянного места для памятника подыскать вовремя так и не удалось. Изначально общественники рассчитывали, что бюст установят в сквере Героев Революции, однако художественный совет Новосибирска отверг это предложение. После этого было предложено место на Красном проспекте, недалеко от площади Свердлова. Но до разработки концепции развития Красного проспекта этот вариант тоже решено было придержать. Сейчас мэрия подыскивает новое место для памятника. По словам Алексея Денисюка, вариант размещения им обещали предложить в конце мая.

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