Бюст Сталина установят 9 мая на Монументе Славы

Инициативная группа покажет горожанам готовую работу и начнет собирать деньги на гранитный постамент. После этого состоится традиционное возложение цветов и венков к Вечному огню. В мэрии сообщили, что официально мероприятие не согласовано, но если активисты не станут нарушать устав о возложении венков к могилам воинов, полиция вмешиваться не будет.

Необычную акцию проведут активисты движения «За Сталина» 9 мая на Монументе Славы в Новосибирске. Инициативная группа по установке памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину продемонстрирует горожанам готовый бюст вождя и расскажет о дальнейших планах по установке бюста в городе. Также на мероприятии будет вестись сбор средств на гранитный постамент для памятника Сталину.

— Мы установим бюст Иосифа Сталина на подставку, и во время мероприятия он будет там стоять. Затем мы его уберем, и примерно в 13.00 начнется традиционное шествие с возложением венков к Монументу Славы. Мы проводим его каждый год, никакого специального разрешения для этого не нужно. Фигура Верховного главнокомандующего в День Победы также никаких нареканий вызывать не должна, — рассказал корреспонденту VN.ru лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст И. В. Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк.