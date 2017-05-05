В День Победы на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, действующие сотрудницы полиции 8 и 9 мая облачатся в форму военных лет, и будут обеспечивать безопасность дорожного движения на оживленных улицах города. Волгоградцы также смогу увидеть регулировщиц во время Парада Победы.

«Накануне готовность к несению службы девушек-регулировщиц проверил начальник Главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он отметил, что они давно уже стали визитной карточкой волгоградской полиции и на них возложена большая ответственность», — добавили в ГУ МВД.