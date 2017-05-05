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17:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В День Победы на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц

Взвод девушек-регулировщиц выйдет на улицы Волгограда в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, действующие сотрудницы полиции 8 и 9 мая облачатся в форму военных лет, и будут обеспечивать безопасность дорожного движения на оживленных улицах города. Волгоградцы также смогу увидеть регулировщиц во время Парада Победы.

«Накануне готовность к несению службы девушек-регулировщиц проверил начальник Главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он отметил, что они давно уже стали визитной карточкой волгоградской полиции и на них возложена большая ответственность», — добавили в ГУ МВД.

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