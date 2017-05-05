Облсуд обязал выплатить часть средств после развода экс-жене директора Екатеринбургского цирка Марчевской

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

В апелляционной инстанции отметили решение в части компенсации за гаражных бокс бывших супругов: Марчевской экс-супруг должен выплатить половину его стоимости. В суде не называют точную сумму компенсации. В остальном решение Ленинского районного суда оставлено без изменений.

Напомним, ранее Ленинский районный суд отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований Юлии Марчевской. Общая сумма исковых требований составила 26 млн руб. Процесс между бывшими супругами стартовал в июне 2016 года, тогда Марчевская требовала выплатить ей 11 млн руб. компенсации за совместно нажитое имущество.