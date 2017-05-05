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12:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Облсуд обязал выплатить часть средств после развода экс-жене директора Екатеринбургского цирка Марчевской

Свердловский областной суд частично отменил решение Ленинского районного суда по делу Юлии Марчевской, бывшей жены директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

В апелляционной инстанции отметили решение в части компенсации за гаражных бокс бывших супругов: Марчевской экс-супруг должен выплатить половину его стоимости. В суде не называют точную сумму компенсации. В остальном решение Ленинского районного суда оставлено без изменений.

Напомним, ранее Ленинский районный суд отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований Юлии Марчевской. Общая сумма исковых требований составила 26 млн руб. Процесс между бывшими супругами стартовал в июне 2016 года, тогда Марчевская требовала выплатить ей 11 млн руб. компенсации за совместно нажитое имущество.

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