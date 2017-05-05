В честь Дня Победы в Копейске запустили в небо более 1,4 тыс. разноцветных шаров

В Копейске (Челябинская область) прошла необычная акция — детсадовцы собрались на главной площади города и запустили в небо 1418 воздушных шаров, по одному за каждый день Великой Отечественной войны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Акция прошла уже в третий раз. Каждый шарик, выпущенный ребятами в небо, символизирует мир, свободу и светлую память о подвигах героев войны и тружеников тыла.

После «воздушного» флешмоба ребята спели хором популярную песню военных лет — «Катюшу».