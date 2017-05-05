В Башкирии создали таблицу Менделеева для слабовидящих

В Уфе придумали специальную версию периодической таблицы Менделеева для слепых и слабовидящих.

Весь текст на таблице написан шрифтом Брайля. Кроме того, создатели оснастили ее интерактивными элементами — при нажатии на определенный элемент звучит голосовое сопровождение. Пока готов только опытный образец изобретения. Но его уже успели испытать в уфимской школе-интернате для слабовидящих № 28 в Уфе.

А придумал новинку обычный уфимский восьмиклассник Михаил Щербаков. Вскоре создатели подадут заявку в патентное бюро, ведь аналогов у такого изобретения в России нет.