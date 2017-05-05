9 мая в Уфе: Куда сходить поздравить ветеранов и во сколько будет салют

72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа собирается праздновать с размахом. Традиционно торжества 9 мая начнутся в уфимском парке Победы. К вечному огню и мемориалу тружеников тыла возложат цветы. Начало в 10 часов.

В 12 часов на проспекте Октября от перекрестка с улицей 50 лет СССР стартует самое масштабное шествие в городе. Тысячи уфимцев пройдут колонной «Бессмертного полка» до остановки «Бульвар Славы». Сбор в 11.00. Кстати, этот участок улицы дорожные полицейские перекроют с 10 до 14 часов.

А завершится День Победы в Уфе традиционным фейерверком на площади имени Ленина. Начало в 22.00.

Демский район.

12.00 — парк культуры и отдыха «Демский» — праздничная программа. Акция «Потомки Победы».

Калининский район.

13.00 — площадь перед дворцом культуры «Моторостроитель», программа «Салют Победы» и полевая кухня для ветеранов.

15.30 — парк культуры и отдыха «Первомайский», историческая реконструкция «И музы не смолкали…» и концерт «Победы радостные звуки».

Кировский район.

10.00 — парк имени Ленина, Сергиевское кладбище, возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову и мемориальным доскам. Участвуют ветераны.

10.30 — парк имени Ленина, праздничная программа «Во славу Великой Победы» и полевая кухня для ветеранов.