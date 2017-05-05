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13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

9 мая в Уфе: Куда сходить поздравить ветеранов и во сколько будет салют

Публикуем программу городских мероприятий на День Победы.

Источник: РИА "Новости"

72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа собирается праздновать с размахом. Традиционно торжества 9 мая начнутся в уфимском парке Победы. К вечному огню и мемориалу тружеников тыла возложат цветы. Начало в 10 часов.

В 12 часов на проспекте Октября от перекрестка с улицей 50 лет СССР стартует самое масштабное шествие в городе. Тысячи уфимцев пройдут колонной «Бессмертного полка» до остановки «Бульвар Славы». Сбор в 11.00. Кстати, этот участок улицы дорожные полицейские перекроют с 10 до 14 часов.

А завершится День Победы в Уфе традиционным фейерверком на площади имени Ленина. Начало в 22.00.

Демский район.

12.00 — парк культуры и отдыха «Демский» — праздничная программа. Акция «Потомки Победы».

Калининский район.

13.00 — площадь перед дворцом культуры «Моторостроитель», программа «Салют Победы» и полевая кухня для ветеранов.

15.30 — парк культуры и отдыха «Первомайский», историческая реконструкция «И музы не смолкали…» и концерт «Победы радостные звуки».

Кировский район.

10.00 — парк имени Ленина, Сергиевское кладбище, возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову и мемориальным доскам. Участвуют ветераны.

10.30 — парк имени Ленина, праздничная программа «Во славу Великой Победы» и полевая кухня для ветеранов.

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Ленинский район.

12.00 — сквер «Волна», концертная программа «9 мая — День Победы!» и юношеский турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

Октябрьский район.

14.00 — парк «Кашкадан», праздничная программа «Весна Победы».

14.00. — парк «Волшебный мир», концерт «День Победы».

14.00 — площадь перед lifestyle центром «Башкирия», программа «Этот славный День Победы!».

Орджоникидзевский район.

11.30 — парк Победы, концертная программа.

Советский район.

10.00 — парк имени И. Якутова, возложение цветов к Вечному огню.

14.00 — парк имени И. Якутова, концерт «Вам, ветераны!».

КАК ПОГОДКА?

Не забудьте зонтик!

Первый выходной день, 6 мая, будет прохладным. Ночью температура воздуха опустится до 0, днем потеплеет до +10. Выходя из дома, стоит прихватить с собой зонт — дождик будет лить целый день.

В воскресенье, 7 мая, характер погоды не особо изменится. Дожди продолжатся, а столбики термометров днем зафиксируются на отметке +10 градусов.

А вот 8 и 9 мая осадки отступят, и солнышко немного выглянет из-за облаков. Однако от легких курток отказываться в эти дни не стоит: температура воздуха днем едва ли превысит +14 градусов.

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