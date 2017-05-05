9 мая в Уфе: Куда сходить поздравить ветеранов и во сколько будет салют
Публикуем программу городских мероприятий на День Победы.
Публикуем программу городских мероприятий на День Победы.
72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа собирается праздновать с размахом. Традиционно торжества 9 мая начнутся в уфимском парке Победы. К вечному огню и мемориалу тружеников тыла возложат цветы. Начало в 10 часов.
В 12 часов на проспекте Октября от перекрестка с улицей 50 лет СССР стартует самое масштабное шествие в городе. Тысячи уфимцев пройдут колонной «Бессмертного полка» до остановки «Бульвар Славы». Сбор в 11.00. Кстати, этот участок улицы дорожные полицейские перекроют с 10 до 14 часов.
А завершится День Победы в Уфе традиционным фейерверком на площади имени Ленина. Начало в 22.00.
Демский район.
12.00 — парк культуры и отдыха «Демский» — праздничная программа. Акция «Потомки Победы».
Калининский район.
13.00 — площадь перед дворцом культуры «Моторостроитель», программа «Салют Победы» и полевая кухня для ветеранов.
15.30 — парк культуры и отдыха «Первомайский», историческая реконструкция «И музы не смолкали…» и концерт «Победы радостные звуки».
Кировский район.
10.00 — парк имени Ленина, Сергиевское кладбище, возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову и мемориальным доскам. Участвуют ветераны.
10.30 — парк имени Ленина, праздничная программа «Во славу Великой Победы» и полевая кухня для ветеранов.
Ленинский район.
12.00 — сквер «Волна», концертная программа «9 мая — День Победы!» и юношеский турнир по
Октябрьский район.
14.00 — парк «Кашкадан», праздничная программа «Весна Победы».
14.00. — парк «Волшебный мир», концерт «День Победы».
14.00 — площадь перед lifestyle центром «Башкирия», программа «Этот славный День Победы!».
Орджоникидзевский район.
11.30 — парк Победы, концертная программа.
Советский район.
10.00 — парк имени И. Якутова, возложение цветов к Вечному огню.
14.00 — парк имени И. Якутова, концерт «Вам, ветераны!».
КАК ПОГОДКА?
Не забудьте зонтик!
Первый выходной день, 6 мая, будет прохладным. Ночью температура воздуха опустится до 0, днем потеплеет до +10. Выходя из дома, стоит прихватить с собой зонт — дождик будет лить целый день.
В воскресенье, 7 мая, характер погоды не особо изменится. Дожди продолжатся, а столбики термометров днем зафиксируются на отметке +10 градусов.
А вот 8 и 9 мая осадки отступят, и солнышко немного выглянет