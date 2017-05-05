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13:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Общественный транспорт развезет нижегородцев после праздничного фейерверка 9 мая из центра города

Как сообщает управление по работе со СМИ мэрии Нижнего Новгорода, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать нижегородцев на площади Свободы, Черном пруду и площади Маркина после фейерверка в 22:20.

Согласно информации, с площади Свободы можно будет добраться:

1. на автобусах маршрута № 4 через площадь Сенную и улицу Родионова в микрорайон Верхние Печеры;.

2. на автобусах № 40 по маршруту пл. Горького, пр. Ленина, Южное шоссе, микрорайон Юг;.

3. на автобусах № 61 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бринского, микрорайон Верхние Печеры;.

4. на автобусах № 62 по маршруту: ул. Ванеева, ул. Бекетова, Анкудиновское шоссе, Дубенки, автовокзал «Щербинки»;.

5. на автобусах № 64 по маршруту: микрорайон Молитовский, ул. Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;.

6. на автобусах № 68 по маршруту: пл. Горького, пр. Гагарина, станция метро Пролетарская, ул. Лескова, ул. Космическая;.

7. на троллейбусах № 9 по маршруту ул. Ванеева, ул. Рокоссовского, микрорайон Кузнечиха-2;.

8. на троллейбусах № 13 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бекетова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2;.

9. на троллейбусах № 17 по маршруту ул. Ванеева, ул. Васюнина, микрорайон Кузнечиха-2;.

10. на троллейбусах № 31 по маршруту ул. Горького, пл. Лядова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2.

Всего к площади Свободы будут поданы 20 автобусов и 15 троллейбусов.

От Черного пруда можно будет уехать, воспользовавшись одним из 15 трамваев, которые пойдут по трем маршрутам:

1. трамвай № 1 — ул. Ильинская, пл. Комсомольская, ул. Октябрьской Революции, Московский вокзал;.

2. трамвай № 2 — «Городское кольцо» (в обе стороны);.

3. трамвай № 21 — ул. Ильинская, пл. Комсомольская, микрорайон Молитовский, парк «Дубки».

От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов:

1. маршрут № 3 — Московское шоссе, пр. Героев, ул. Чаадаева, ул. Культуры, Красное Сормово;.

2. маршрут № 9 — ул. Акимова, ул. Куйбышева, ул. Коминтерна, Центр Сормова;.

3. маршрут № 45 — Московское шоссе, ул. Рябцева, ул. Чаадаева, ул. Светлоярская, 7 микрорайон, ЗКПД-4;.

4. маршрут № 48 — Московское шоссе, пос. Сортировочный;.

5. маршрут № 52 — ул. Акимова, ул. Карла Маркса, микрорайон Седьмое небо;.

6. маршрут № 90 — Сормовское шоссе, Центр Сормова, Починки, 7 микрорайон, ЗКПД-4.

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