Скончалась казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова
Известная казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова умерла после продолжительной болезни, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Известная казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова умерла после продолжительной болезни, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом сообщила ее сестра Гаухар Саттарова.
«Она умерла у себя дома в Алматы. От рака. Мы хотим прощание в зале в “Казахконцерта” сделать, сегодня будем решать. Это только что произошло. Мы сообщим, дополнительно», — сообщила Гаухар Саттарова.
По словам сестры певицы, зарубежные врачи уже были бессильны помочь Жанне Саттаровой. Последние два месяца она лечилась в Алматы.
Напомним, что на протяжении нескольких лет артистка боролась с онкологическим заболеванием. О недуге известной джазовой певицы Жанны Саттаровой стало известно в октябре 2014 года. Друзья и родные проводили благотворительные концерты, чтобы собрать средства на лечение. В феврале казахстанские артисты провели благотворительную ярмарку, вырученные средства от которой передали на лечение Жанны Саттаровой. Она тогда проходила лечение от рака в Корее. Жанна Саттарова — одна из немногих певиц, которая пела в стиле джаза в Казахстане. Поклонники отмечают ее глубокий, чувственный голос и яркую внешность. Она исполняла всемирно известные хиты не только на джазовых концертах в Казахстане, но и за рубежом.