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12:53 (мск), источник: Tengrinews

Скончалась казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова

Известная казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова умерла после продолжительной болезни, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщила ее сестра Гаухар Саттарова.

«Она умерла у себя дома в Алматы. От рака. Мы хотим прощание в зале в “Казахконцерта” сделать, сегодня будем решать. Это только что произошло. Мы сообщим, дополнительно», — сообщила Гаухар Саттарова.

По словам сестры певицы, зарубежные врачи уже были бессильны помочь Жанне Саттаровой. Последние два месяца она лечилась в Алматы.

Напомним, что на протяжении нескольких лет артистка боролась с онкологическим заболеванием. О недуге известной джазовой певицы Жанны Саттаровой стало известно в октябре 2014 года. Друзья и родные проводили благотворительные концерты, чтобы собрать средства на лечение. В феврале казахстанские артисты провели благотворительную ярмарку, вырученные средства от которой передали на лечение Жанны Саттаровой. Она тогда проходила лечение от рака в Корее. Жанна Саттарова — одна из немногих певиц, которая пела в стиле джаза в Казахстане. Поклонники отмечают ее глубокий, чувственный голос и яркую внешность. Она исполняла всемирно известные хиты не только на джазовых концертах в Казахстане, но и за рубежом.

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