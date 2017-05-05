Скончалась казахстанская джазовая певица Жанна Саттарова

Об этом сообщила ее сестра Гаухар Саттарова.

«Она умерла у себя дома в Алматы. От рака. Мы хотим прощание в зале в “Казахконцерта” сделать, сегодня будем решать. Это только что произошло. Мы сообщим, дополнительно», — сообщила Гаухар Саттарова.

По словам сестры певицы, зарубежные врачи уже были бессильны помочь Жанне Саттаровой. Последние два месяца она лечилась в Алматы.