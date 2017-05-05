ГСЧС предупреждает о заморозках в некоторых областях Украины

«По данным Укргидрометцентра 6 мая ночью в Сумской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0−3°», — сообщает служба.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о грядущем похолодании. По ее словам, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, а на 9 мая украинцев ждет холодная погода. Кроме того, на большей части Украины ожидаются ливневые дожди, а местами грозы со шквальным ветром. В день открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017», 7 мая, в западных областях Украины существует очень высокая вероятность дождей. В Киеве погода также может оказаться нестабильной.