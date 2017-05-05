Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Средняя скорость движения в Москве снизилась вдвое в связи с работами по программе «Моя улица»; увеличилось количество задержек в движении наземного транспорта. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На Садовом и Бульварном кольцах идут реконструкционные работы в рамках реализации программы благоустройства “Моя улица”. В связи с этим в центральной части города отмечается снижение скорости движения более чем на 50%.

По его словам, основные затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающих к ним.

«В центральной части города в утренний час пик движение оценивается в шесть — семь баллов. В вечерний час пик увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца достигает восьми — девяти баллов», — сообщил он.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что «Мосгортранс» отмечает увеличение на 20% количества и продолжительности задержек в движении наземного общественного транспорта в районах проведения работ на центральных улицах города.

«Для транзитных поездок на автомобиле не рекомендуется использовать центр города — просим пользоваться Третьим транспортным кольцом. Также просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а также закладывать дополнительное время в пути», — сказал он.