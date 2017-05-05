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13:10 (мск), источник: РИА Новости

На Урале проверяют данные об ущемлении прав льготников в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет информацию СМИ об ущемлении в школах прав детей из малообеспеченных семей, которых якобы размещали за отдельными столами в столовых, сообщило в пятницу надзорное ведомство региона.

Источник: РИА Новости

«В сообщениях говорилось, что в образовательных учреждениях столицы Среднего Урала имеются факты предоставления блюд в столовой в зависимости от благосостояния родителей обучающихся. В связи с чем дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, родители которых не могут заплатить за улучшенный комплекс блюд, размещаются на отдельных столах в школьных столовых, что приводит к дискриминации и ущемлению прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет обращено особое внимание на соблюдение требований закона о предоставлении детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, питания в школах, а также законность взимания дополнительной родительской платы за улучшенное питание детей, соблюдение санитарных норм и правил, уточняет прокуратура. Также будет проверено соблюдение требований о нормах калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом обучающихся.

В настоящее время факты предоставления разного комплекса блюд ученикам в зависимости от благосостояния их родителей, а также раздельного размещения в школьных столовых зафиксированы в двух школах Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга, сообщает надзорное ведомство. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

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