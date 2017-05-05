Омичам запретят распивать алкоголь во время салюта

В частности, в этот день омичи традиционно увидят праздничные фейерверки.

Правда, в этом году салют назначен в единственном экземпляре. Причина уже привычная омичам — недостаток финансирования. Фейерверк будет запущен напротив гостиницы «Омск». Но посмотреть его можно будет с нескольких площадок: Иртышская набережная, Парк Победы, Кировский пляж, Куйбышевский пляж у Кадетского корпуса, Омская крепость.

Немаловажное напоминание для тех, кто не прочь выпить в этот знаменательный день. По информации УВД по Омской области, розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время него и два часа после салюта. На смотровые площадки проносить алкоголь запрещено. Кроме того, даже сок или газвода запрещены, если они в стеклянной таре. Эти меры принимаются для безопасности отдыха граждан и их детей.