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13:04 (мск), источник: СуперОмск

Омичам запретят распивать алкоголь во время салюта

Уже близится 9 мая — празднование Дня Победы. На этот день запланировано огромное количество мероприятий и целая череда концертных программ.

В частности, в этот день омичи традиционно увидят праздничные фейерверки.

Правда, в этом году салют назначен в единственном экземпляре. Причина уже привычная омичам — недостаток финансирования. Фейерверк будет запущен напротив гостиницы «Омск». Но посмотреть его можно будет с нескольких площадок: Иртышская набережная, Парк Победы, Кировский пляж, Куйбышевский пляж у Кадетского корпуса, Омская крепость.

Немаловажное напоминание для тех, кто не прочь выпить в этот знаменательный день. По информации УВД по Омской области, розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время него и два часа после салюта. На смотровые площадки проносить алкоголь запрещено. Кроме того, даже сок или газвода запрещены, если они в стеклянной таре. Эти меры принимаются для безопасности отдыха граждан и их детей.

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