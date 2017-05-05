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13:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

Пропавший в Минусинске мальчик сам пришёл домой

Его искали всем миром.

Как сообщают сотрудники МВД по Красноярскому краю и волонтёры группы «Поиск пропавших детей» Никита Терских, пропавший вчера в Минусинске, найден.

Напомним, в дежурную часть полиции поступило заявлении от отца ребенка о том, что он ушел в школу и не вернулся. Как выяснили стражи порядка, ранее семья мальчика в поле зрения органов внутренних дел не попадала, малолетний из дома не уходил.

Для его поисков были созданы специальные поисковые группы, в которые вошли участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. Искали также волонтёры, информация была разослана в СМИ и соцсетях. Была обследована прилегающая к образовательному учреждению территория, опрашивали соседей, родственников мальчика, других, знакомых и преподавателей школы.

Как выяснилось, ребёнок задержался со школы и после разговора с отцом по телефону, который был сильно на него рассержен, мальчик побоялся вернуться домой, отключил телефон и на связь не выходил. Всю ночь прогуляв на улице, утром пришел к родственнице, которая и сообщила о его возвращении.

Как сообщают в полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьей.

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