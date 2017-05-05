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13:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургская полиция: разрешения на реставрацию Успенской церкви нет

При проверке полицейских Ленинского района Екатеринбурга сноса Успенской церкви выяснилось, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Дмитрий Москвин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, происходящее полицейский квалифицировал как «разрушение объекта культурного наследия». Работы на объекте приостановлены с 2 по 20 мая.

Напомним, что о сносе Успенской церкви стало известно накануне Пасхи. Здание построили в 1782 году, и оно является объектом культурного наследия. В Екатеринбургской епархии назвали снос реставрацией.

Свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия проверяет снос церкви, областная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки. Общественники же направили прокурору Свердловской области Сергея Охлопкова обращение, в котором попросили возбудить уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

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