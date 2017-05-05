Екатеринбургская полиция: разрешения на реставрацию Успенской церкви нет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Дмитрий Москвин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, происходящее полицейский квалифицировал как «разрушение объекта культурного наследия». Работы на объекте приостановлены с 2 по 20 мая.

Напомним, что о сносе Успенской церкви стало известно накануне Пасхи. Здание построили в 1782 году, и оно является объектом культурного наследия. В Екатеринбургской епархии назвали снос реставрацией.