Екатеринбургская полиция: разрешения на реставрацию Успенской церкви нет
При проверке полицейских Ленинского района Екатеринбурга сноса Успенской церкви выяснилось, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.
При проверке полицейских Ленинского района Екатеринбурга сноса Успенской церкви выяснилось, что разрешающей документации на реставрацию объекта нет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Дмитрий Москвин, передает корреспондент Накануне.RU.
По его словам, происходящее полицейский квалифицировал как «разрушение объекта культурного наследия». Работы на объекте приостановлены с 2 по 20 мая.
Напомним, что о сносе Успенской церкви стало известно накануне Пасхи. Здание построили в 1782 году, и оно является объектом культурного наследия. В Екатеринбургской епархии назвали снос реставрацией.
Свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия проверяет снос церкви, областная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки. Общественники же направили прокурору Свердловской области Сергея Охлопкова обращение, в котором попросили возбудить уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».