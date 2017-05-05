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13:27 (мск), источник: dostup1.ru

Резкое похолодание ожидается на Южном Урале ночью 6 мая

Несмотря на заморозки, в северных, северо-восточных и крайних южных районах сохранится высокая пожарная опасность.

Понижение температуры воздуха до минус семи градусов прогнозируется ночью 6 мая в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Центра по гидрометеорологии, предстоящей ночью в большинстве районов ожидаются заморозки — в воздухе до минус четырех, в горах и низинах — до минус семи градусов. В южных районах возможны небольшие и умеренные дожди.

В субботу днем будет плюс 9−14 на фоне северо-западного — юго-западного ветра, отдельные порывы до 15 метров в секунду, в горах не исключены небольшие дожди, на крайнем западе — умеренные.

Кроме того, несмотря на заморозки, в северных, северо-восточных и крайних южных районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность.

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Резкое похолодание ожидается на Южном Урале ночью 6 мая
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