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13:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Сотрудников ГИБДД Башкирии будут наказывать за тонировку

Сегодня, 5 мая, в прямом эфире в своем профиле в Instagram главный госавтоинспектор РБ рассказал своим подписчикам о рейдах, которые будут проводиться в ближайшее время.

Отдельное внимание будет уделяться тонировке. При этом Динар Гильмутдинов отметил, что штрафы ожидают не только автолюбителей, но и сотрудников ведомства, которые игнорируют подобные нарушения.

По-прежнему полицейские будут проверять стекла автомобилей на светопропускаемость с использованием специального сертифицированного прибора. Все показатели будут в дальнейшем вноситься в протокол. Штраф за тонировку передних стекол на данный момент составляет 500 рублей.

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