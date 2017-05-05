Сотрудников ГИБДД Башкирии будут наказывать за тонировку
Сегодня, 5 мая, в прямом эфире в своем профиле в Instagram главный госавтоинспектор РБ рассказал своим подписчикам о рейдах, которые будут проводиться в ближайшее время.
Сегодня, 5 мая, в прямом эфире в своем профиле в Instagram главный госавтоинспектор РБ рассказал своим подписчикам о рейдах, которые будут проводиться в ближайшее время.
Отдельное внимание будет уделяться тонировке. При этом Динар Гильмутдинов отметил, что штрафы ожидают не только автолюбителей, но и сотрудников ведомства, которые игнорируют подобные нарушения.