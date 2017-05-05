Сотрудников ГИБДД Башкирии будут наказывать за тонировку

Отдельное внимание будет уделяться тонировке. При этом Динар Гильмутдинов отметил, что штрафы ожидают не только автолюбителей, но и сотрудников ведомства, которые игнорируют подобные нарушения.



По-прежнему полицейские будут проверять стекла автомобилей на светопропускаемость с использованием специального сертифицированного прибора. Все показатели будут в дальнейшем вноситься в протокол. Штраф за тонировку передних стекол на данный момент составляет 500 рублей.