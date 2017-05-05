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15:25 (мск), источник: Volga News

В волонтеры к ЧМ-2018 запишут трудных подростков

Самарской области к 2018 г. предстоит сформировать и подготовить команду из 2600 добровольцев, и 1300 из них — волонтеры Оргкомитета, которые будут работать на стадионе и тренировочных базах. Остальные будут задействованы в качестве городских волонтеров на улицах города.

«К нам уже поступило более 5 тыс. заявок в городские волонтеры, — сообщила руководитель отдела по координации деятельности волонтеров АНО “Дирекция-2018” Самары Юлия Чигарева. — В основном это студенты 21−22 лет, причем 70% из кандидатов — девушки».

В городские волонтеры есть возможность включить ребят, которым к маю 2018 г. исполнится 16 лет, власти готовятся предоставить им гибкий посменный рабочий график с питанием и бесплатным проездом.

В число несовершеннолетних волонтеров хотят включить и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Возможно, это поможет им реализовать себя и набраться опыта в общении с людьми из разных регионов и даже стран.

«Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — наиболее уязвимая социальная категория, — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. — Поэтому очень важно продолжать ту профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, которая проводится у нас в области. И особенно ценно, что активное участие в этой работе принимают молодежные организации и волонтерские объединения».

Действительно, волонтеры уже много лет помогают так называемым трудным подросткам. Семь лет уже работает в Сызрани Самарская региональная общественная организация «Оперативные отряды», которая помогает следить за общественным порядком, участвует в патрулировании города, а также занимается правовой пропагандой. Похожие организации есть в Тольятти, Чапаевске и других городах.

Летом 2016 г. ГБУСО «Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» проводил специальные культурно-познавательные смены, в которых попали 379 трудных подростков, в 2017 г. эту программу хотят повторить.

Кроме того, детям из неблагополучных семей помогают с работой. «Труд — лучшее средство профилактики, — заметил руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. — В 2016 г. мы трудоустроили более 4 тыс. подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Возможно, смогли бы помочь и большему числу ребят, но не все хотят работать, да и с их родителями не всегда удается найти общий язык».

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