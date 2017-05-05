Материальную помощь пострадавшим от пожаров начали выплачивать в Иркутской области

Первыми её получают жители Аларского и Киренского районов. Это деньги, выделенные из федерального фонда. При полной утрате имущества дадут по 100 тысяч на человека. Позже им выплатят также 100 тысяч, но уже из регионального бюджета. Но не больше 300 тысяч на семью. Накануне губернатор Сергей Левченко подписал указ о первоочередных задачах по ликвидации последствий пожаров. Огонь уничтожил почти сотню строений по всей области.

Ключи от нового жилья люди должны получить не позднее 30 сентября. Сегодня необходимо составить проект на бесплатные земельные участки. А завтра — подготовить списки и собрать оставшиеся документы пострадавших для денежных выплат. Кроме того, в этом году отправить детей погорельцев в оздоровительные лагеря.