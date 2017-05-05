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17:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В День Победы в Казани праздничный салют будет дан из акватории Казанки

(Город Казань KZN.RU, 5 мая, Алсу Сафина). 9 мая в Казани праздничный салют будет дан в 22 часа из акватории реки Казанка и продлится около 10 минут.

Как сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, жители города смогут полюбоваться салютом с традиционных и излюбленных мест, в частности, с площади Тысячелетия, Ленинской дамбы и других.

Первый заместитель руководителя Исполкома напомнил, что в День Победы в 8 утра начнется церемония возложения венков и гирлянд воинской славы на Архангельском и Арском кладбищах, в 9.00 — в парке Победы. В 9.45 на площади Тысячелетия начнется театрализованный пролог, который продолжится торжественным прохождением войск казанского гарнизона и спецподразделений.

Кроме того, до вечера в парке Победы будет проходить праздничный концерт.

В 15.00 стартует акция «Бессмертный полк» по маршруту ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, пл. Тысячелетия. Д. Фаттахов отметил, что всего предусмотрено 12 точек входа в колонну «Бессмертного полка». Основная точка — у Казанского государственного аграрного университета, на пересечении улиц К. Маркса и Толстого.

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В 15.30 на площади Тысячелетия начнется акция «Поющая Казань» с участием сводного тысячного хора.

Дамир Фаттахов обратил внимание на то, что в предпраздничные дни и 9 мая в городе будет ограничено движение транспорта по ряду улиц и будут изменены маршруты движения автобусов.

Стоит отметить, что всего на сегодня в Казани проживает 15 тыс. 375 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 1189 участников боевых сражений. Помощник Президента Татарстана Лейла Фазлеева, в свою очередь, сообщила, что на данный момент в республике проживает 55 тыс. 34 ветерана Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Она пояснила, что в эту категорию входят вдовы ветеранов, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Говоря о социальном обеспечении ветеранов, Л. Фазлеева сообщила, что в Татарстане из 19 тыс. претендовавших на получение субсидий на приобретение жилья, для 99% они получены.

В Казани с 2008 года получили квартиры 1080 ветеранов. На данный момент из 30 ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Исполкоме, 26 получили субсидии на приобретение жилья. Д. Фаттахов также рассказал, что в этом году будет отремонтировано жилье 42 ветеранов. В 29 квартирах ремонт уже выполнен.

Более подробную информацию о мероприятиях, которые пройдут в Казани в преддверии 9 мая и в День Победы, можно узнать в специальном разделе на портале KZN.RU.

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