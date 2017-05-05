В День Победы в Казани праздничный салют будет дан из акватории Казанки

Как сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, жители города смогут полюбоваться салютом с традиционных и излюбленных мест, в частности, с площади Тысячелетия, Ленинской дамбы и других.

Первый заместитель руководителя Исполкома напомнил, что в День Победы в 8 утра начнется церемония возложения венков и гирлянд воинской славы на Архангельском и Арском кладбищах, в 9.00 — в парке Победы. В 9.45 на площади Тысячелетия начнется театрализованный пролог, который продолжится торжественным прохождением войск казанского гарнизона и спецподразделений.

Кроме того, до вечера в парке Победы будет проходить праздничный концерт.

В 15.00 стартует акция «Бессмертный полк» по маршруту ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, пл. Тысячелетия. Д. Фаттахов отметил, что всего предусмотрено 12 точек входа в колонну «Бессмертного полка». Основная точка — у Казанского государственного аграрного университета, на пересечении улиц К. Маркса и Толстого.