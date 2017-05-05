Городские фонтаны заработают в Казани до 1 июня: ProKazan.ru публикует полный список

Согласно тендеру, опубликованному на сайте Госзакупок, на содержание фонтанов потратят почти 13 миллионов рублей. Итоги аукциона будут подведены 15 мая. Всего в списке — 33 объекта, среди которых Булак, парк Тысячелетия, парк Урицкого, Баумана, Советская площадь, озеро Большое Чуйкова, Лядской сад, сквер Стамбул, Ленинский сад, сквер Чишмяле на Фучика.

Полный список:

— Площадь у театра Камала

— Озеро Нижний Кабан (у театра Камала)

— Булак

— Ленинский сад

— Оперный театр

— Сквер С. Галеева (возле Минфин РТ)

— Сад Кирова

— Парк Тысячелетия

— ул. Петербургская

— Татиздательство

— Советская площадь

— Сквер Тинчурина

— Сквер Карбышева

— Сад Столярова

— Парк Крылья Советов

— ул. Баумана «Лягушка»

— ул. Баумана «Голуби»

— ул. Баумана «Русалка»

— Администрация Приволжского р-на

— ул. Миславского

— Сквер Стамбул

— парк Горького

— Лядской сад

— Дербышки перед ДК им. Саид Галеева

— В Парке Петрова по ул. С. Халтурина

— Сквер Славы

— фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке

— Водопад в сквере «Чишмале» по ул. Фучика

— Озеро Большое Чуйкова

— Сквер Белинского

— ДК Железнодорожников п. Юдино

— Водопады в парке «Урицкого»

— Насосы в горлесопарке «Лебяжье».

Как выяснил портал ProKazan.ru, одни из самых дорогих по содержанию — фонтаны на площади у театра Галиаскара Камала (на них потратят около 3,6 миллионов рублей), фонтан на озере Нижний Кабан (1,47 миллиона рублей) и фонтан в парке Горького (1,4 миллиона рублей).

Кстати, в тестовом режиме уже был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, а также фонтаны на улице Баумана.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя:



— разборку и монтаж консервации фонтанов.

— монтаж и демонтаж электродвигателей (проводится при замене и запуске или в случае неисправности работы оборудования).

— очистку чаш фонтанов от мусора, сбор и вывоз мусора.

— заполнение водой чаш фонтанов.

— промывку поверхности плит фонтанов и композиций с применением моющих средств, очистку вручную поверхности фонтанов от старой краски, штукатурку, шпатлевку, покраску поверхности краской для наружных работ.

— ремонт гидроизоляции чаш фонтанов.

— содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.

— ревизию электродвигателей, сантехнических приборов (вентилей, задвижек, разбрызгивателей, клапанов, форсунок, напорных труб, насосов и других элементов фонтана) в целях обеспечения функционирования системы водоснабжения, прокладку трубопроводов, приварку фланцев.

— электромонтажные работы (постоянный контроль за кабелями, подающими электроэнергию к фонтанам, смена розеток, выключателей, магнитных пускателей, электросчетчиков, прокладка кабеля).

— восстановление элементов декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.



Фонтаны будут обслуживаться ежедневно до 31 октября 2017 года.