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17:37 (мск), источник: Prokazan.ru

Городские фонтаны заработают в Казани до 1 июня: ProKazan.ru публикует полный список

В этом году городские фонтаны должны включить до 1 июня. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в мэрии Казани.

Источник: Prokazan.ru

Согласно тендеру, опубликованному на сайте Госзакупок, на содержание фонтанов потратят почти 13 миллионов рублей. Итоги аукциона будут подведены 15 мая. Всего в списке — 33 объекта, среди которых Булак, парк Тысячелетия, парк Урицкого, Баумана, Советская площадь, озеро Большое Чуйкова, Лядской сад, сквер Стамбул, Ленинский сад, сквер Чишмяле на Фучика.

Полный список:

 — Площадь у театра Камала
— Озеро Нижний Кабан (у театра Камала)
— Булак
— Ленинский сад
— Оперный театр
— Сквер С. Галеева (возле Минфин РТ)
— Сад Кирова
— Парк Тысячелетия
— ул. Петербургская
— Татиздательство
— Советская площадь
— Сквер Тинчурина
— Сквер Карбышева
— Сад Столярова
— Парк Крылья Советов
— ул. Баумана «Лягушка»
— ул. Баумана «Голуби»
— ул. Баумана «Русалка»
— Администрация Приволжского р-на
— ул. Миславского
— Сквер Стамбул
— парк Горького
— Лядской сад
— Дербышки перед ДК им. Саид Галеева
— В Парке Петрова по ул. С. Халтурина
— Сквер Славы
— фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке
— Водопад в сквере «Чишмале» по ул. Фучика
— Озеро Большое Чуйкова
— Сквер Белинского
— ДК Железнодорожников п. Юдино
— Водопады в парке «Урицкого»
— Насосы в горлесопарке «Лебяжье».

Как выяснил портал ProKazan.ru, одни из самых дорогих по содержанию — фонтаны на площади у театра Галиаскара Камала (на них потратят около 3,6 миллионов рублей), фонтан на озере Нижний Кабан (1,47 миллиона рублей) и фонтан в парке Горького (1,4 миллиона рублей).

Кстати, в тестовом режиме уже был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, а также фонтаны на улице Баумана.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя:

— разборку и монтаж консервации фонтанов.

 — монтаж и демонтаж электродвигателей (проводится при замене и запуске или в случае неисправности работы оборудования).

 — очистку чаш фонтанов от мусора, сбор и вывоз мусора.

 — заполнение водой чаш фонтанов.

 — промывку поверхности плит фонтанов и композиций с применением моющих средств, очистку вручную поверхности фонтанов от старой краски, штукатурку, шпатлевку, покраску поверхности краской для наружных работ.

 — ремонт гидроизоляции чаш фонтанов.

 — содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.

 — ревизию электродвигателей, сантехнических приборов (вентилей, задвижек, разбрызгивателей, клапанов, форсунок, напорных труб, насосов и других элементов фонтана) в целях обеспечения функционирования системы водоснабжения, прокладку трубопроводов, приварку фланцев.

 — электромонтажные работы (постоянный контроль за кабелями, подающими электроэнергию к фонтанам, смена розеток, выключателей, магнитных пускателей, электросчетчиков, прокладка кабеля).

 — восстановление элементов декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.

Фонтаны будут обслуживаться ежедневно до 31 октября 2017 года.

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