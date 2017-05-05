Майские землетрясения в Казахстане объяснили в Институте сейсмологии

«Я определенную закономерность вижу. Но со мной не согласны многие ученые. Моя точка зрения такая: когда происходит таяние по верховью Или, происходит усиленный сброс воды через капчагайскую ГЭС, внизу лежит плита, так называемая водобойная. Она 10 метров шириной и 100 метров в длину, работают четыре камеры рабочего хода и две — холостого водосброса. С высоты 45 метров постоянно сбрасывается огромный объем воды. Я воспринимаю, что это может служить источником подобных событий, потому что вы знаете, рядом с Капчагайской ГЭС находится масса домов отдыха, детских лагерей, дач. Пока закономерность ученые не подтвердили, что именно так это происходит», — рассказал Алексей Поликутин.

Напомним, в 2011 году в мае в южной столице было несколько землетрясений, эпицентр был в Капшагае. В мае 2017 года также наблюдается усиление сейсмической активности в Центрально-Азиатском регионе.

Поликутин сообщил, что вчера, 4 апреля, сейсмологи встречались с заместителем акима Алматы Румилем Тауфиковым.

«Мы ему всю ситуацию описали. Примерно в двух словах это звучит так: в 2015 году у нас было 11,5 тысяч землетрясений. В 2016 году на тысячу меньше, и сейчас количество средних и чувствительных землетрясений уменьшается. Говорить, что количество увеличилось, мне сложно. Но то, что именно часть Шымкента стала ощущать регулярно, это, конечно, не внушает каких-то оптимистичных настроений. Мы очень часто наблюдаем. Наша выездная бригада вернулась оттуда сегодня утром. Мы поставили дополнительное сейсмологическое оборудование. Произвели осмотр прилегающих территорий», — сказал Поликутин.

«С одной стороны, происходящее вносит и разрядку, а с другой — показывает, что мы находимся в достаточно напряженном периоде. Расслабляться, относиться к этому спустя рукава мы не имеем права. Все наши службы в постоянном штатном режиме и даже внештатном режиме, потому круглосуточное наблюдение ведем», — отметил и. о. директора Института сейсмологии МОН РК. Поликутин порекомендовал казахстанцам подготовить тревожные чемоданчики.

«Мы должны быть готовы к любому сейсмическому событию. Естественно, у каждого должен быть подготовлен тревожный чемоданчик. У нас почему-то все это забывается. Никто у нас не готовит ни документы, ни сухпаек, ни аптечку не держат в готовности. Но это должно быть у каждого», — сказал Поликутин.

Собеседник также отметил, что в этом году институт лишился финансирования из-за решения Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК о передаче технологической опытно-методической экспедиции в конкурентную среду. По его словам, их приравняли к георазведке.

«На сегодняшний день в связи с отсутствием финансирования сейсмологической опытно-методической экспедиции отключено практически 12 станций, нам стало сложно отслеживать источник происхождения, откуда все это происходит, с высокой точностью. Говорить более конкретно, что будет, что мы ожидаем и когда, мы не можем. Потому что на сегодняшний день мы лишены части информативных станций. А это ухудшает качество сейсмомониторинга», — сообщил Поликутин.

Поликутин надеется, что финансирование восстановится после майских праздников, поскольку им удалось добиться внесения изменений в бюджетный кодекс. По его словам, сейчас акимат Алматы продумывает варианты помощи Институту сейсмологии.