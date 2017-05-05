Майские землетрясения в Казахстане объяснили в Институте сейсмологии
Исполняющий обязанности директора Института сейсмологии МОН РК Алексей Поликутин рассказал о закономерности землетрясений в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Исполняющий обязанности директора Института сейсмологии МОН РК Алексей Поликутин рассказал о закономерности землетрясений в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В частности, он поделился своим мнением о майских толчках.
Напомним, в 2011 году в мае в южной столице было несколько землетрясений, эпицентр был в Капшагае. В мае 2017 года также наблюдается усиление сейсмической активности в
«Я определенную закономерность вижу. Но со мной не согласны многие ученые. Моя точка зрения такая: когда происходит таяние по верховью Или, происходит усиленный сброс воды через капчагайскую ГЭС, внизу лежит плита, так называемая водобойная. Она 10 метров шириной и 100 метров в длину, работают четыре камеры рабочего хода и две — холостого водосброса. С высоты 45 метров постоянно сбрасывается огромный объем воды. Я воспринимаю, что это может служить источником подобных событий, потому что вы знаете, рядом с Капчагайской ГЭС находится масса домов отдыха, детских лагерей, дач. Пока закономерность ученые не подтвердили, что именно так это происходит», — рассказал Алексей Поликутин.
Поликутин сообщил, что вчера, 4 апреля, сейсмологи встречались с заместителем акима Алматы Румилем Тауфиковым.
«Мы ему всю ситуацию описали. Примерно в двух словах это звучит так: в 2015 году у нас было 11,5 тысяч землетрясений. В 2016 году на тысячу меньше, и сейчас количество средних и чувствительных землетрясений уменьшается. Говорить, что количество увеличилось, мне сложно. Но то, что именно часть Шымкента стала ощущать регулярно, это, конечно, не внушает
«С одной стороны, происходящее вносит и разрядку, а с другой — показывает, что мы находимся в достаточно напряженном периоде. Расслабляться, относиться к этому спустя рукава мы не имеем права. Все наши службы в постоянном штатном режиме и даже внештатном режиме, потому круглосуточное наблюдение ведем», — отметил и. о. директора Института сейсмологии МОН РК. Поликутин порекомендовал казахстанцам подготовить тревожные чемоданчики.
«Мы должны быть готовы к любому сейсмическому событию. Естественно, у каждого должен быть подготовлен тревожный чемоданчик. У нас
Собеседник также отметил, что в этом году институт лишился финансирования
«На сегодняшний день в связи с отсутствием финансирования сейсмологической
Поликутин надеется, что финансирование восстановится после майских праздников, поскольку им удалось добиться внесения изменений в бюджетный кодекс. По его словам, сейчас акимат Алматы продумывает варианты помощи Институту сейсмологии.