В 33 районах области введен противопожарный режим

За обстановкой в лесах и полях следят патрули пожарных и авиалесохраны. Сейчас специалисты констатируют малую пожарную опасность.

Это связано с похолоданием и осадками. Тем не менее особый противопожарный режим введен в 33-х муниципалитетах области. В это время жителям населенных пунктов запрещено разводить костры, жечь сухую траву, отходы и мусор. Нарушителям грозит штраф.

Спасатели напоминают: предприятиям необходимо согласовывать любые пожароопасные работы.