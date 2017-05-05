Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
14Первомайские парады разных лет
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
14:01 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В 33 районах области введен противопожарный режим

17 лесных пожаров обнаружили сотрудники МЧС в регионе за последние сутки. Все они уже ликвидированы.

Источник: Вести - Екатеринбург

За обстановкой в лесах и полях следят патрули пожарных и авиалесохраны. Сейчас специалисты констатируют малую пожарную опасность.

Это связано с похолоданием и осадками. Тем не менее особый противопожарный режим введен в 33-х муниципалитетах области. В это время жителям населенных пунктов запрещено разводить костры, жечь сухую траву, отходы и мусор. Нарушителям грозит штраф.

Спасатели напоминают: предприятиям необходимо согласовывать любые пожароопасные работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь