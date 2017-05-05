Максимум 19 градусов и дождь. Какая погода будет на Дону 9 Мая

Существенные изменения в характере погоды произойдут 8 мая. Уже сейчас началось постепенное, плавное понижение температуры воздуха.

В ночь с 7 на 8 мая, по уточнённым данным, ожидаются осадки — по всей Ростовской области пройдут дожди: умеренные, кратковременные, местами — грозовые. Временами они будут иметь место и 9 мая.

По прогнозу с 8 по 11 числа над территорией региона — сильная облачность, правда — с просветами. Будем надеяться, что в Ростове-на-Дону солнышко выглянет, просвет придётся именно на часы парада, и дождя в это время не будет. Но лучше всё-таки запастись зонтиками.

Воздух днём 9 мая в донской столице прогреется максимально до 18 градусов. Утром будет около 11 градусов тепла.

По области — из-за дождя, так же всего 14−15 градусов. На солнце — до 19-ти тепла.

Передав «АиФ-Ростов» сводку погоды, руководитель Росгидромета выразила уверенность, что празднование Дня Победы состоится при любой погоде.