В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Холодный фронт из центральных районов России принес на Среднюю Волгу значительное понижение температуры воздуха. В конце рабочей недели температура воздуха ожидается ниже своей климатической нормы.

Заморозки вероятны уже в ночь на 6 мая. Днем в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 7−12 м/с, температура воздуха +12 … 17 °C.