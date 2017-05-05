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14:15 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Синоптики Приволжского УГМС обещают холодные выходные в Самарской области, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°C.

Холодный фронт из центральных районов России принес на Среднюю Волгу значительное понижение температуры воздуха. В конце рабочей недели температура воздуха ожидается ниже своей климатической нормы.

Заморозки вероятны уже в ночь на 6 мая. Днем в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 7−12 м/с, температура воздуха +12 … 17 °C.

В ночь на 7 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 8−13 м/с, температура воздуха +4 … 9 °C. Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 8 … 13 °C, ветер сменит направление на северо-западный и будет дуть с той же скоростью. В большинстве районов синоптики обещают кратковременный дождь.

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