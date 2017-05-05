В Самарской области ожидаются ночные заморозки
Синоптики Приволжского УГМС обещают холодные выходные в Самарской области, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°C.
Синоптики Приволжского УГМС обещают холодные выходные в Самарской области, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°C.
Холодный фронт из центральных районов России принес на Среднюю Волгу значительное понижение температуры воздуха. В конце рабочей недели температура воздуха ожидается ниже своей климатической нормы.
Заморозки вероятны уже в ночь на 6 мая. Днем в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 7−12 м/с, температура воздуха +12 … 17 °C.
В ночь на 7 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 8−13 м/с, температура воздуха +4 … 9 °C. Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 8 … 13 °C, ветер сменит направление на