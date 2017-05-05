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14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инспекторы ГИБДД ловили нарушителей правил парковки

Кому закон не писан? Сегодня в Новосибирске сотрудники ГИБДД провели рейд. Искали тех, кто игнорирует правила парковки для инвалидов.

Источник: Вести - Новосибирск

Крупный торговый центр. Час пик. Свободных мест на cтоянке практически нет. Те что поближе к входу, обозначены специальными знаками — «парковка для инвалидов». Но заполнены и они. У нарушителей отговорка всегда одна.

Проблема найти парковку, для инвалида актуальна не только у торговых центров. Правительство, фонд соцстрахования, свободного места дня с огнем не сыщешь. Виктор Семенко, в инвалидном кресле уже почти 30 лет. Поход в магазин, регулярно превращается в незапланированное сафари.

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