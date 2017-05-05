Инспекторы ГИБДД ловили нарушителей правил парковки

Крупный торговый центр. Час пик. Свободных мест на cтоянке практически нет. Те что поближе к входу, обозначены специальными знаками — «парковка для инвалидов». Но заполнены и они. У нарушителей отговорка всегда одна.

Проблема найти парковку, для инвалида актуальна не только у торговых центров. Правительство, фонд соцстрахования, свободного места дня с огнем не сыщешь. Виктор Семенко, в инвалидном кресле уже почти 30 лет. Поход в магазин, регулярно превращается в незапланированное сафари.