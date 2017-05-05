В выходные и праздники автоинспекторы проверят водителей
С 5 по 10 мая в районах Перми сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды «Опасный водитель». Мероприятия будут проходить вечером и ночью.
С 5 по 10 мая в районах Перми сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды «Опасный водитель». Мероприятия будут проходить вечером и ночью.
Цель рейда — предупреждение аварийных ситуаций и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление водителей в состоянии опьянения. Все нарушители будут привлекаться к ответственности.
В ГИБДД отмечают, что за четыре месяца 2017 года в Перми было задержано более 1500 нетрезвых водителей.