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14:10 (мск), источник: Новости Перми

В выходные и праздники автоинспекторы проверят водителей

С 5 по 10 мая в районах Перми сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды «Опасный водитель». Мероприятия будут проходить вечером и ночью.

Источник: Новости Перми

Цель рейда — предупреждение аварийных ситуаций и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление водителей в состоянии опьянения. Все нарушители будут привлекаться к ответственности.

В ГИБДД отмечают, что за четыре месяца 2017 года в Перми было задержано более 1500 нетрезвых водителей.

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