В выходные и праздники автоинспекторы проверят водителей

Цель рейда — предупреждение аварийных ситуаций и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление водителей в состоянии опьянения. Все нарушители будут привлекаться к ответственности.

В ГИБДД отмечают, что за четыре месяца 2017 года в Перми было задержано более 1500 нетрезвых водителей.