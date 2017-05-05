Гирлянду Славы возложили к мемориалу воинам-освободителям в Ростове
Церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону» состоялась в донской столице 5 мая.
Церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону» состоялась в донской столице 5 мая.
Согласно информации из официальных источников, в церемонии, прошедшей на Театральной площади, приняли участие делегации всех 55 городов и районов Ростовской области.
Цветы к памятнику возложили ветераны Великой Отечественной войны, курсанты и школьники.
Собравшиеся почтили память павших в годы войны минутой молчания.
По окончании церемонии всех участников возложения приветствовала рота Почетного караула.