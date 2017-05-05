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14:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Движение у памятника Черняховскому в Воронеже закроют 8 мая

Участок улицы Кольцовская перекроют с 8:40 до 9:20.

Городские власти перекроют участок улицы Кольцовская у памятника Черняховскому с 8:40 до 9:20 понедельника, 8 мая. Движение будет закрыто только по одной стороне проезжей части, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

В горадминистрации добавили, что ограничение движения связано с ритуалом возложения венков и цветов, посвященным празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Транспорт на время перекрытия направят по улицам Кольцовская, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.

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