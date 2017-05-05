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13:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Парк Победы в Нижнем Новгороде 9 мая превратится в танцевальную площадку

«РиоРита — радость Победы» проходит при поддержке администрации Нижнего Новгорода, главы города и городской Думы Нижнего Новгорода.

Парк Победы в Нижнем Новгороде 9 мая превратится в танцевальную площадку.

Как сообщают организаторы мероприятия, 9 мая в восьми городах России, включая Нижний Новгород, пройдёт федеральный арт-проект «РиоРита — радость Победы».

Согласно информации, на три часа городской парк Победы превратится в танцевальную площадку мая 1945 года, на которой зазвучит музыка 30−40-х годов в исполнении военных духовых оркестров. Реалистичности атмосфере добавят аутентичные костюмы того времени, стилизованная торговля мороженым, пирожками и газировкой, воздушные шары, оригинальные фотостенды, где каждый сможет сфотографироваться на память. Символ события — сирень — главный цветок Победы, весны, олицетворение начала новой мирной жизни.

В Нижнем Новгороде «РиоРита — радость Победы» проходит при поддержке администрации Нижнего Новгорода, главы города и городской Думы Нижнего Новгорода.

В 2018 году к проекту присоединятся Москва, Воронеж, Волгоград, Владивосток, Красноярск, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск. Достигнуты предварительные договоренности о проведении мероприятий арт-проекта в столицах стран СНГ: Минске, Баку и Ташкенте.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут на 15 площадках в центре Нижнего Новгорода.

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