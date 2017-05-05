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14:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Неустойчивая погода ожидает казахстанцев в праздничные дни

С прохождением атмосферных фронтальных разделов почти на всей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на севере области возможен град, лишь на западе Казахстана погода без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

Источник: Newtimes.kz

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, днем возможен град. Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра местами 15−20 мс.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматы: малооблачно, в конце дня кратковременный дождь, гроза Ветер 0−5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +19+21°С.

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Неустойчивая погода ожидает казахстанцев в праздничные дни
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