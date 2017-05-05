Неустойчивая погода ожидает казахстанцев в праздничные дни

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−25 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, днем возможен град. Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра местами 15−20 мс.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Алматы: малооблачно, в конце дня кратковременный дождь, гроза Ветер 0−5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +19+21°С.