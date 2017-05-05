Почти тысяча жителей Иркутской области пострадала от укусов клещей

946 человек обратилось за медицинской помощью по поводу укуса клеща за прошедшую неделю в Иркутской области. 677 случаев зарегистрировано в столице региона. На сегодняшний день привито 51639 человек, в том числе 22783 ребенка. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По состоянию на 5 мая проведена противоклещевая обработка мест массового пребывания масштабом 563 га.

«По данным еженедельного мониторинга за прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 946 человек, в том числе в Иркутске — 677. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано три человека, на клещевой бореллиоз — пять, клещевой риккетсиоз — пять. Всего с начала сезона активности клещей на территории области зарегистрировано 1597 обращений по поводу присасывания клещей», — отметили в пресс-службе.

Со 2 по 15 мая 2017 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит тематическую горячую линию по профилактике клещевых инфекций. Горячая линия работает в будние дни с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. По телефону горячей линии 8−800−350−26−86 специалисты проконсультируют граждан о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; ответят на вопросы что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; какие основные признаки болезни; где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита и другое.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что в преддверии выходных и праздничных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить самоосмотры и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться: вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», улица Трилиссера, 51, тел.: 8 (3952) 23−41−97 ; центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, улица Карла Маркса, 3, тел.: 8 (3952) 333−445.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.