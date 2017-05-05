Почти тысяча жителей Иркутской области пострадала от укусов клещей
Порядка 700 обращений пришлось на областной центр.
Порядка 700 обращений пришлось на областной центр.
946 человек обратилось за медицинской помощью по поводу укуса клеща за прошедшую неделю в Иркутской области. 677 случаев зарегистрировано в столице региона. На сегодняшний день привито 51639 человек, в том числе 22783 ребенка. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили ИА IrkutskMedia в
По состоянию на 5 мая проведена противоклещевая обработка мест массового пребывания масштабом 563 га.
«По данным еженедельного мониторинга за прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 946 человек, в том числе в Иркутске — 677. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано три человека, на клещевой бореллиоз — пять, клещевой риккетсиоз — пять. Всего с начала сезона активности клещей на территории области зарегистрировано 1597 обращений по поводу присасывания клещей», — отметили в
Со 2 по 15 мая 2017 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит тематическую горячую линию по профилактике клещевых инфекций. Горячая линия работает в будние дни с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. По телефону горячей линии 8−800−350−26−86 специалисты проконсультируют граждан о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; ответят на вопросы что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; какие основные признаки болезни; где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита и другое.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что в преддверии выходных и праздничных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.
В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить самоосмотры и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться: вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», улица Трилиссера, 51, тел.:
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.