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14:15 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске начался прием малышей в детские сады на новый учебный год

Процесс будет продолжаться весь месяц, а уже 1 июня родители смогут увидеть, в какой садик записан ребенок.

В Челябинске началось комплектование детских садов на следующий год — процесс будет продолжаться весь месяц, а уже 1 июня родители смогут увидеть, в какое учреждение записан ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С 15 мая специалисты будут рассматривать электронные заявки. «У ребенка должна быть создана заявка на портале образовательных услуг Челябинской области и присвоен статус “очередник”. Сейчас родителям необходимо найти свои заявления и проверить их. К 1 июня уже можно будет увидеть, в какой детсад ребенок получил место», — говорит начальник отдела обеспечения дошкольного образования Комитета по делам образования Челябинска Юлия Наймиллер.

По ее словам, до 15 августа родители должны подойти к руководителю дошкольного учреждения, чтобы оформить личное дело ребенка. В противном случае место будет предоставлено другому очереднику, а заявка опоздавшего получит статус «заморожена».

Если родителей не устраивает предложенный детсад, можно отказаться от места, при этом заявка вернется в электронную очередь с прежней датой регистрации и примет участие в следующем комплектовании, уточнила Наймиллер. По ее словам, можно «оформиться» в предложенное учреждение, а затем перевестись в другое. Для этого необходимо взять справку у руководителя о том, что ребенок является воспитанником детсада, а затем оформить перевод в органах образования.

По словам председателя Комитета по делам образования Светланы Портье, в этом году будет открыто порядка 14,5 тыс. мест. На сегодняшний день в актуальной очереди состоит 18 тыс. детей, в общей — 37,5 тыс., в последнюю входят дети с рождения.

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